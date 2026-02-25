「眼鏡市場」は、2月27日（金）から、黒眼鏡専門デザインレーベル「QRO」を、全国の店舗およびウェブサイトにて発売。これにともない、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）をブランドミューズに起用し、3人が出演する新テレビCM「眼鏡市場『QRO』DEBUT 」を、同日より全国で放映開始する。【動画】ミセスが黒眼鏡コーデを披露！新CM「眼鏡市場『QRO』DEBUT 」篇■撮影インタビュー公開今回登場する「QRO」は、さまざまな“黒”