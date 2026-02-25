松木玖生を擁するサウサンプトンが現地２月24日、チャンピオンシップ（イングランド２部）34節で、斉藤光毅が所属するQPRとホームで対戦。パリ五輪世代の日本人MFが揃って先発したなか、５−０で大勝した。右サイドハーフを担った松木は、１−０で迎えた45＋２分にCKからヘッドで叩き込み、待望のチャンピオンシップ初ゴールをマーク。さらに50分、チームメイトが放ったシュートのこぼれ球に反応し、鋭いダイレクトシュートで