ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始してから、2026年2月24日で4年になりました。 【写真を見る】「毎日、家族や友達のことを考えている」ウクライナ侵攻4年 避難者ら浜松で募金呼びかけ 浜松市では24日、市内で暮らすウクライナから避難してきた人が、寒い冬を迎える母国の人たちに服や食料などを支援しようと募金活動をしました。 浜松市内に避難してきたウクライナ出身の3人は、一刻も早い終戦と母国の支援のため、2025年