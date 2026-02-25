魚介類とタマゴの価格について、最前線のゲンバを取材しました。いまが旬のホタテをはじめ、４０種類以上の魚介類が並ぶ札幌市北区のスーパーです。いま道内でおすすめの魚介類はー（北海市場屯田店斉藤亮彦店長）「貝類がいろいろあるが、ホッキ貝が美味しい時期になっているのでおすすめ。いまは平年並みの価格で、大きさによって値段も変わってくるが、高くても（１個）２００円くらいで売っている。今月と