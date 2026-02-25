タレントの森尾由美（59）が24日、自身のインスタグラムを更新。孫の香澄さんがままごとを楽しむ様子を披露した。【写真】「かわいい」「大きくなりましたね〜」森尾由美が披露した“ままごと”を楽しむ孫娘森尾は「久しぶりに香澄さんが遊びに来てくれました」と報告し、香澄さんがままごとを楽しむほほ笑ましい様子を投稿。「お友だちを手料理でおもてなしだそうです」と、小さなパティシエのかわいい奮闘ぶりを紹介した。