¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤ËÇ®»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ó¥×9ÆüÌÜ¤ÎÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢²¬ËÜÁª¼ê¤Ï5¡î¤ÈÎä¤¨¤ëÃæ¡¢Ä«¤«¤éÎý½¬»ÜÀß¤Ç3ÎÝ¼éÈ÷¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´ÂÎ¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤Î»þ¤â¥²¥ì¥íJr.Áª¼ê¤¬°ì½ï¤Ë3ÎÝ¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤­¡¢¸òÂå¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï24¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢ºÇ¸å¤Î°ìËÜ¤Î¤ß¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨