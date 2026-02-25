イギリスのシンクタンクは世界の軍事情勢を分析した最新の報告書で、世界の防衛費の総額が過去最高となったと明らかにしました。アメリカのトランプ政権による政策転換で、世界の防衛情勢が急速に変化していると指摘しています。IISS=国際戦略研究所が24日に公表した報告書「ミリタリー・バランス」によりますと、2025年の世界の防衛費は前の年と比べ2.5%増えて、およそ2兆6300億ドル、日本円でおよそ410兆円にのぼり過去最高を更