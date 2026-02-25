ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼¾åÊæÇµ²Â¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Â¼¾å¤ÏËÜºî¤¬Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿´ÃæÌ¤¿ë¤ÇÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿½÷Ïº¡¦Í¼Æä¡£ÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤¦½÷À­¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÂ¼¾å¤Ï¡ÖÍ¼Æä¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½÷Ïº¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤ëÍ¼