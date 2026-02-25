世界を振り回し続けるトランプ大統領ですが、中東・イランへの軍事攻撃に踏み切る可能性を示唆しています。一体、何が起きているのか？両国が直接衝突すると日本は、世界はどうなるのか？中東を取材しつづけている須賀川さんとともに紐解きます。【地図で見る】“イラク戦争以来の規模感”中東地域における米軍配備中東に米軍艦艇が集結で高まる緊張中東に向かって海上を進むアメリカ軍最新鋭の空母、「ジェラルド・フォード」。今