タレント西川きよし（79）は25日、大阪市内で「第49回吉本新喜劇GM月例会見」にサプライズで登場。「毎週、新喜劇に出して」と吉本新喜劇GMの間寛平（76）に申し出るなど会見をジャックした。会見の冒頭、なんばグランド花月の出番前に登場したきよし。早朝に寛平に電話して会見への出演を直訴した。ちょうど今月いっぱいで“新喜劇の顔”を退任する息子・忠志（57）には「しゃべりがうまくなった」と手前みそ？「親子でこうい