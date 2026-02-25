吉本新喜劇所属のお笑いタレント森田まりこ（45）が25日に自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来を意識したメークを披露した。三浦は木原龍一とペアを組み、金メダル。国内外で話題となった。森田は「日本選手団の皆様たくさんの感動をありがとうございました何度も涙が出ました」と前置きした上で「そして、りくりゅうの