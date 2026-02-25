AnthropicのAIエージェントコーディングツールである「Claude Code」に、ターミナルで開始したタスクをスマートフォンへ引き継ぐことができる「リモートコントロール機能」が実装されました。New in Claude Code: Remote Control.Kick off a task in your terminal and pick it up from your phone while you take a walk or join a meeting. Claude keeps running on your machine, and you can control the session from the Cla