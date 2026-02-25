星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)は3月18日から、春の味覚と下関の名産「ふぐ」をかけあわせた春限定のディナーメニュー(18,000円)を、メインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」で提供する。春の味覚と下関の名産をかけあわせたパスタ「ふぐと筍のリングイネ」OTTO SETTE SHIMONOSEKIは、下関名物の「ふぐ」を前菜からメイン料理までのメニューすべてに使用した、イタリア料理のコースを提供するメイン