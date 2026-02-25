徳之島町の下水道工事現場できのう24日、男性作業員が崩れた土砂に生き埋めとなり、きょう25日未明に死亡しました。 警察によりますと、徳之島町亀津の町道で24日午後2時ごろ、複数人で下水道工事をしていた徳之島町尾母の土木作業員・吉野雄勇さん(52)が崩れた土砂に埋まっているのを別の作業員が見つけ119番通報しました。 吉野さんは意識不明の状態で病院に搬送されましたが25日未明、死亡しました。死因は窒息とみられるとい