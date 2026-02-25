「現役アイドル最強ボディ」で人気の逸材が、20歳を迎えて挑んだ「オトナのセクシー」『南みゆか2nd写真集 à la mode』、小学館より4月10日発売決定！ 『南みゆか2nd写真集 à la mode』カバー画像ⒸSHOGAKUKAN 「現役アイドル最強ボディ」と称される圧倒的な存在感。今年2月に新グループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」で再始動した南みゆかが