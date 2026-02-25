秋田朝日放送 秋田県内で火災が相次いでいます。２５日朝、鹿角市の市営住宅で火事があり、全焼した部屋から１人の遺体が見つかりました。 警察と消防によりますと、２５日午前５時半ごろ鹿角市尾去沢新山の市営住宅から「火が出ている」と同じ建物に住む人から消防に通報がありました。火は通報のおよそ３時間後に消し止められ、火元の部屋が全焼し隣の部屋の一部が焼けました。全焼した火元の部屋からは身元がわからない