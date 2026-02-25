【新興国通貨】ドル人民元は6.8714元まで＝中国人民元 ドル人民元は6.8714までドル安元高となった。昨日の安値6.8777元を割り込み、元高が進行。昨日は安値を付けた後.6.8850元近くまで戻したが、ドル安の流れもあって今朝はさらに下げて2023年5月以来のドル安元高。 対円では昨日の高値を超えて元高円安が進行。円全面安もあって22円70銭台と1か月ぶり高値圏。 CNYJY 22.702USDCNY 6.8721