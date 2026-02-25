佐久市のJR佐久平駅では、フランスに出張していた人気漫画「北斗の拳」のキャラクターの胸像が帰国し25日から再び、利用客などを出迎えています。JR佐久平駅の構内で利用客を出迎えるのは、漫画「北斗の拳」に登場する悪役キャラ「ジャギ」の胸像です。北斗の拳の原作者、武論尊さんの地元・佐久市で、2023年、漫画の連載開始から40周年の節目に、地元企業の「吉田工業」が制作し市に寄贈。そして1月、フランス・パリでの展