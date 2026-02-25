静岡県熱海市の土石流災害をめぐる裁判で原告の弁護団は熱海市長の尋問をあらためて要請したことを明らかにしました。この裁判は2021年、28人が犠牲となった熱海市の土石流災害で、盛り土崩落の責任をめぐり遺族らが現在と前の土地所有者や県、熱海市などに対し損害賠償を求めたものです。25日の裁判には盛り土があった土地の前の所有者が出廷し「土地を貸しただけで責任はない」と主張しました。裁判を傍聴した遺族は。（娘を亡く