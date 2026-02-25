25日未明、浜松市中央区の県道で高齢男性が軽ワゴン車にはねられ死亡しました。警察によりますと25日午前2時半ごろ、浜松市中央区和合町の県道で西に向かっていた軽ワゴン車が歩行中の男性をはねる事故がありました。この事故で浜松市中央区西伊場町の男性（82）が頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。現場は信号機のある交差点で、目撃情報などから軽ワゴン車側は青信号だったとみられています。警察はドライブレ