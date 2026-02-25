俳優の若林時英が、2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが2月25日、発表された。若林は本作が連続テレビ小説初出演となる。演じるのは、直美が実習で受け持つ患者・丸山忠蔵。入院生活を経て、食に興味をもつようになる人物だ。【写真】元乃木坂46も…美女キャストを一挙紹介！若林は「役者を志して、一つの目標であった朝ドラに出演できること、とても光栄です」と率直な思いを明かし、「丸山忠蔵という役