2月24日（火）に放送された竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第7話のラストでは、真犯人と疑わしき者が鮮明に浮かび上がり、物語が大きく動く展開となった。（※以下、第7話のネタバレがあります）【映像】直人が凶器の拳銃の隠し場所を明かすも…◆「本当に直人がやったのか？」23年前、小学生だった飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）