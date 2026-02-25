後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比９３０円高前後と前場終値と比較して一段高。外国為替市場では１ドル＝１５６円ちょうど近辺の推移。アジアの主要株式市場はほぼ全面高様相。 出所：MINKABU PRESS