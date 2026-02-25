ブラックバーンFW大橋祐紀が今季リーグ戦8点目を記録した。24日に開催されたEFLチャンピオンシップ(イングランド2部)第34節でブラックバーンはブリストルをホームに迎えた。試合開始早々の前半6分にゴールを陥れたのが大橋だった。右サイドでボールを受けたDF森下龍矢が、スピードに乗った突破でタッチライン際を駆け上がり、グラウンダーのクロスを供給。ニアサイドでフリーとなった大橋が右足ダイレクトで合わせると、ボー