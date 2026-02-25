トロント・ラプターズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2026年2月25日（水）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 107 - 116 オクラホマシティ・サンダー NBAのトロント・ラプターズ対オクラホマシティ・サンダーがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズが