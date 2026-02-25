E&Iクリエイション株式会社は、SG-imageの交換レンズ「SG-image 18mm F6.3 60th ULTRAMAN-Limited Edition-」を3月19日（木）に発売する。ウルトラマン生誕60周年を記念した限定仕様で、2月26日（木）より2ndfocusオンラインストア限定で予約を開始する。希望小売価格は1万6,800円。 既存のAPS-C用交換レンズ「SG-image 18mm F6.3」のバリエーションモデル。レンズ前面にウルトラマンのロゴとイラストがレーザ