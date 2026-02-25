パナソニックは、大口径マイクを搭載したカメラ用の「デジタルガンマイクロホンDMW-DMS1」を3月中旬に発売する。価格はオープン。LUMIXシリーズ初のガンマイクで、ホットシューのデジタル端子から給電する。 カメラ用としては大口径になるΦ10mmの新開発マイクアレイ4基を搭載し、クリアな収音を実現するというオンカメラマイク。LUMIX S1RII／S1II／S1IIE／S5II／S5IIXで利用でき、将来的にはLUMIX GH7/G9I