シカゴ・ブルズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年2月25日（水）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 99 - 131 シャーロット・ホーネッツ NBAのシカゴ・ブルズ対シャーロット・ホーネッツがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず31-31で終了する。第2クォータ&