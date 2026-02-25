¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û HANA¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤¬¡¢2·î25Æü¤ËCD¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ýÊÊ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤òÉõÆþ 1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥ê¥êー¥¹¤ò½Å¤Í¡¢³Ú¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤­¤¿HANA¤À¤«¤é¤³¤½¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã