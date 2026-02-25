HIPHOP³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥¦¡¼¥¿¥ó¡¦¥¯¥é¥ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÍèÆü¸ø±é¡Ø¤µ¤é¤Ð¥¦¡¼¥¿¥ó¡ªºÇ¸å¤Îî°íð¡¿Wu-Tang Forever: The Final Chamber¡Ù¤¬5·î24Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥Ã¥Á¥ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ´î¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥ê¡¼¼Â¤Ë29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎRZA¡¢GZA¡¢Raekwon¡¢Ghostface Killah¡¢Method Man¡¢Inspectah Deck¡¢U-God¡¢Masta Killa¤Ë²Ã¤¨¡¢C