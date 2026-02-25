◇球春宮崎ベースボールゲームズオリックス―ロッテ（2026年2月25日SOKKEN）オリックスは25日、球春宮崎ベースボールゲームズの初戦でロッテと対戦する。先発は山岡泰輔投手（30）。「2番・一塁」で新外国人のボブ・シーモア内野手（27）が出場する。オリックスのスタメンは以下の通り。（左）西川（一）シーモア（三）西野（D）杉本（二）太田（遊）紅林（中）中川（右）来田（捕）福永先発山岡