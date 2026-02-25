タレントの薬丸裕英（60）が23日、自身のブログを更新。「家族全員で初！」と題し、妻で元アイドル歌手・石川秀美（59）や子どもたちとの家族ショットを公開した。【写真】「孫と家族と最高の時間」還暦迎えて妻＆子どもたちとの時間を満喫する薬丸裕英19日に還暦を迎えた薬丸は「今回の子供達企画『還暦小旅行』」とつづり、「温泉・サウナ・ゴルフ、そして孫。父が喜ぶことをすべて詰め込んでくれました」と記し、カートに乗