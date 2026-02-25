ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』の日本公開日が7月31日と決まり、日本版ポスターも到着した。【動画】実写版『モアナと伝説の海』予告編2017年にアニメーション版が公開された『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描くミュージカル・アドベンチャー。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女モアナが、世界を救うために大海原へと