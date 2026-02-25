【モデルプレス＝2026/02/25】THE RAMPAGEの吉野北人が、2月24日までに自身のInstagramを更新。大胆な着こなしの黒いシャツ姿を公開した。【写真】LDH所属イケメン「破壊力すごい」セクシーな胸元大胆シャツ姿◆吉野北人、肉体美際立つシャツ姿披露吉野は「How was your three-day weekend？」と記し、赤い花束を抱える写真を投稿。黒のシャツにフロントジップのジャケットとストライプ柄のパンツを合わせたスタイルで微笑む姿が収