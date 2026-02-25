プラスは、軽い力でよく消える消しゴム「エアイン」ブランドから、日本語の文字をモチーフにした「エアイン 文字消〜モジケシ」を、2026年4月20日に発売します。実売価格は275円（税込）。 「エアイン 文字消〜モジケシ」（性格） 記事のポイント 使うたびに少しずつ形が変わっていく消しゴムの特性を生かし、日本語の漢字をそのまま消しゴムに仕立てたユニークなデザインが特徴。思わずクスッと笑ってしまうようなデザ