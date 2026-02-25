【専門家の目｜太田宏介】元スペイン代表MFフアン・マタがダービーでゴラッソAリーグ（オーストラリア1部相当）メルボルン・ビクトリーでプレーする元スペイン代表MFフアン・マタがメルボルン・シティとのダービーで2ゴール1アシストの活躍を見せた。1得点となったループ弾について元日本代表DF太田宏介氏が絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇たくさんのサポーターが駆け付けたメルボルン