【モデルプレス＝2026/02/25】タレントの三上悠亜が、2月24日までに自身のInstagramを更新。ジャケットドレス姿で抜群のプロポーションを公開した。【写真】SKE出身元セクシー女優「お顔小さい」ミニ丈から美脚スラリ◆三上悠亜、スラリ美脚際立つジャケットドレス姿披露三上は、自身がプロデュースするアパレルブランドのジャケットドレスを身にまとった全身ショットを投稿。「袖の繊細なレースがポイント」とアイテムのこだわり