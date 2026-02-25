杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第6話が今夜放送。文菜（杉咲）がひとりの人を本気で好きになることから距離を取るきっかけになった人物のことを思い出す。【写真】うれしそうな表情の文菜（杉咲花）亮介役で松島聡が出演監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を好