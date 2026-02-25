染谷将太主演の映画『廃用身』より、染谷、北村有起哉、瀧内公美らを切り取ったキャラクターカットが公開された。【写真】北村有起哉、六平直政、瀧内公美、中井友望――『廃用身』キャラクターカット本作は、「映像化、絶対不可能！」と話題を呼んだ現役医師作家・久坂部羊による同名小説を、吉田光希の監督・脚本で映画化。主演の染谷将太は、医療の限界を超えたいと力強く訴え、理想を追い求めるあまり、合理性と狂気の危う