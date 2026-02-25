阪神・藤川球児監督が２５日、沖縄・宜野座キャンプを総括した。「全体的には非常に順調」と話した。１日からスタートした南国での鍛錬もこの日で打ち上げ。恒例のキャンプＭＶＰを問われると木下、石黒、伊原、育成・嶋村、浜田、高寺、中川、元山、小野寺と９人の名前を口にして「アピールする必要はない。彼らを必要とするところで、こちらが起用していく。これに応えられるかの見極めを私たちができるかどうか。彼らは、い