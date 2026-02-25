ºë¶Ì¸©¤Õ¤¸¤ßÌî»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸12¿Í¤Î¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡ÖPOM PUPPYS glow¡×¤¬¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯3·î¤Î¡ÖUSA Nationals¡×¤Ç½Ð¾ì¸¢¡ÊBid¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡ØThe Dance Summit 2026¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Ï¢Â³Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿·Ð¸³¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢À¤³¦»ÅÍÍ¤Î±éµ»¤Ø»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£ POM PUPPYS glow¡ÖThe Dance Summit 2026 À¤³¦Âç²ñ