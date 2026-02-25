北海道鶴居村のペンションで暮らすワンちゃんが、お父さんにブラッシングされる際に見せる"至福の表情"がSNSで話題を呼んでいる。 【写真】気持ち良さそう…目をつぶって至福の表情のワンちゃん 話題となっているのは、秋田犬、ゴールデンレトリバー、北海道犬のミックス犬のディッパーくん。ブラッシングが始まると、目を細めてお腹を見せて完全脱力し、お父さんに全身を預けてリラックス。フワフワで豊かな