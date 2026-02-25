女優の橋本愛が25日までに、自身のインスタグラムを更新。バッサリと髪の毛を切ったショートヘアを披露した。 【写真】橋本愛ばっさりショートヘアに！まじカッコよ シャネルのファインジュエリー「ココ クラッシュ」のキャンペーンの冊子「Hide and Seek」を手に、新作リングを披露したが、思い切りのよいショートヘアにファンも仰天。橋本といえば、前髪パッツンのボブヘアがトレー