高知県内は前線や湿った空気の影響で2月24日夕方から雨が降り続き、久しぶりにまとまった雨量を観測しています。気象台によりますと、県内は前線や湿った空気の影響で24日夕方から雨が降り続き、非常に激しく降っている場所もあります。25日午前11時までの24時間雨量は高知で117ミリ、佐賀で108ミリ、本山で101・5ミリ、繁藤で93・5ミリなど久しぶりにまとまった雨量となりました。この冬は少雨が続き、高知市の水瓶である仁淀川町