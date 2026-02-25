2月県議会は25日一般質問が行われ、県と市町村が連携して業務を行う体制などについて意見が交わされました。午前10時から始まった2月県議会の一般質問。2日目の25日は午前中に3人の議員が質問に立ちました。このうち改革信州の佐藤千枝議員からは人口減少や職員不足を背景に、 県と市町村が共同で業務を行う、連携体制の構築について質問しました。これに対して阿部知事は「市町村単体での行政サービスが困難になっているた