国公立大学の2次試験の前期日程が、2月25日から高知県内3つの大学で始まりました。国公立大学の2次試験の前期日程が25日から全国一斉に始まり、県内では高知大学、高知県立大学、高知工科大学の3つの大学で実施されています。このうち高知県立大学・池キャンパスでは、25日に看護学部など3つの学部で小論文や面接が実施されることになっていて、受験生たちは緊張した面持ちで説明を受けていました。前期日程の志願者数は、高知県立