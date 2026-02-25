河津町は民間の指定業者が撤退する「河津バガテル公園」について3月末で観光施設としての営業を終了することを明らかにしました。「河津バガテル公園」はフランス・パリの公園を再現したバラ園で2001年にオープンし、町を代表する観光施設として親しまれてきました。しかし、観光客の減少で赤字が続き、3年前から管理する業者が撤退を表明。町単独での運営は難しいことから3月末で観光施設としての営業を終了するということ