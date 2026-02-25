お笑いコンビ「アルコ&ピース」の酒井健太（42）が、24日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。子育てについて語った。2021年にフリーアナウンサーの矢端名結と結婚、現在3歳長女と2歳次女を育てている。酒井は「年始に家族でベトナムに行ったんですけど」と切り出し、「下の子はまさにイヤイヤ期、ベトナムで発症したって言ってもいいぐらい」と吐露。赤色と青色のアメを購入し「“これで仲直りし