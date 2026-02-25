ÇÐÍ¥¤ÎÇ­ÇØÄØ¤¬¡¢2026Ç¯Á°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2·î25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ç­ÇØ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄëÅÔ°åÂçÉÂ±¡¤Î´ÇÉÂÉØ¡¦±ÊÅÄ¥Õ¥æ¡£¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹ÃÂÀ¸°ÊÁ°¤«¤éÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤Î´ÇÉÂ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤­¤¿½÷À­¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÇµÌÚºä46¤â¡ÄÈþ½÷¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª´ÇÉÂÉØ¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê·±ÎýÀ©ÅÙ¤¬À°¤¦Á°¤Î»þÂå¤Ë¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤¿Â¸ºß¡£Ç­ÇØ¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éËÂ¤°ÁÔÂç¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¡¢´ÇÉÂÉØ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ