À¯ÉÜ¤Ï25Æü¡¢4·î¿·Àß¤ÎÂè»°¼Ôµ¡´Ø¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼ÄÌ¿®¾ðÊó´ÆÍý°Ñ°÷²ñ¡×¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ë¶áÆ£¹¨»Ò»á¤ò½¼¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ²ñÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ê11µ¡´Ø22¿Í¤Î¿Í»ö°Æ¤ò½°»²Î¾±¡¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£